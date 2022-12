Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 34,87 EUR. Bei 34,98 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.178 Deutsche Post-Aktien.

Bei einem Wert von 57,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,66 Prozent. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 17,51 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,60 EUR an.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 24.038,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.036,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

