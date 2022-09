Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Deutsche Post-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 31,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 31,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.569 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 58,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,40 EUR.

Am 05.08.2022 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 24.029,00 EUR gegenüber 19.473,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Post-Aktie niedriger: Deutsche Post-Tochter DHL verstärkt sich mit Mehrheit an niederländischer Monta

Deutsche Post-Aktie tiefer: Goldman Sachs stuft Deutsche Post ab

Deutsche Post-Aktie tiefer: Mehr Beschwerden über Verspätungen bei der Post

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com