Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 01.06.2022 16:22:00 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 19,13 EUR. Bei 19,31 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 19,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.336.439 Stück.

Bei einem Wert von 19,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2022). Mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,24 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,04 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.023,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

