Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,09 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 24,09 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,98 EUR. Bei 24,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.278.336 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 1,39 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,20 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,895 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 3,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

T-Mobile US-Aktie stark: T-Mobile US steigert Konzernumsatz in Q2

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen