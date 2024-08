Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 24,16 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,16 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,20 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,11 EUR. Bei 24,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.106 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 24,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,895 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 27,94 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

