Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 22,23 EUR nach oben.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 22,23 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,24 EUR an. Bei 22,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.046.806 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,03 Prozent. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 16,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.979,00 EUR gelegen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.

