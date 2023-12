Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 22,08 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 22,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 120.713 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 4,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Abschläge von 16,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,97 EUR.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.979,00 EUR gelegen.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 19.02.2025 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

