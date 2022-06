Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 02.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 19,02 EUR nach. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 19,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.809.657 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,31 EUR erreichte der Titel am 01.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 1,51 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,04 EUR.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

