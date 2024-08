Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 23,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 23,71 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,65 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.421.464 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 24,43 EUR. Gewinne von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 21,97 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,895 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,59 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,82 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

