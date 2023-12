Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kurs der Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 22,44 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,44 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,46 EUR an. Bei 22,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 255.446 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,53 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,71 EUR an.

Am 09.11.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,77 EUR im Jahr 2023 aus.

