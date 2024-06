Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Donnerstagmittag positiv

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 22,73 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 22,73 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.917.916 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,86 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,888 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,24 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

