Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 26,20 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 26,20 EUR ab. Bei 26,06 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,18 EUR. Zuletzt wechselten 1.269.987 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 25,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,859 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,59 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

