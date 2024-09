Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 26,25 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 26,25 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,06 EUR nach. Mit einem Wert von 26,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.210.899 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2024 auf bis zu 26,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 0,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 25,64 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,859 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,59 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

