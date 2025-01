Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit roter Tendenz

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 28,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 28,68 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,67 EUR. Bei 28,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 211.429 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Gewinne von 7,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (20,73 EUR). Mit Abgaben von 27,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,894 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 36,36 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28,50 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

