Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 19,74 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,77 EUR. Bei 19,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 307.286 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 19,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Abschläge von 36,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,29 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 26.593,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26.593,00 EUR gelegen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 10.11.2022 gerechnet. Am 09.11.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,55 EUR fest.

