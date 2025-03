Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,39 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,39 EUR. Bei 34,43 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.175.165 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,42 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 65,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,74 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

