Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 18,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 18,94 EUR. Bei 18,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.251.003 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2022 auf bis zu 19,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 30,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.023,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,45 EUR fest.

