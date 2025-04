Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 30,57 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,6 Prozent auf 30,57 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.530.955 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 17,47 Prozent Luft nach oben. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,89 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,37 Mrd. EUR eingefahren.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie etwas höher: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deutsche Telekom Anlegern eine Freude

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren