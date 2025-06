Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 32,92 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,92 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 32,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 150.402 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Gewinne von 9,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,93 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,17 EUR.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

