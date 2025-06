Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,68 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 32,68 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 32,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 687.646 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.06.2024 Kursverluste bis auf 22,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 45,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

