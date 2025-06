Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 31,41 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 31,41 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 31,33 EUR. Bei 32,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.829.836 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,33 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,44 EUR am 15.06.2024. Mit einem Kursverlust von 28,56 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 29,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

