Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 31,82 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 31,82 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,79 EUR. Bei 32,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.455.367 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 11,39 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2024 bei 22,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,48 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,17 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 15.05.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

