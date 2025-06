Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 30,60 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 30,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.781.447 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 17,35 Prozent zulegen. Bei 22,44 EUR fiel das Papier am 15.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,67 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

