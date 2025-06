Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 30,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 30,41 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,16 EUR. Bei 30,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.624.434 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. 18,09 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,17 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 29,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr verdient

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Deutsche Telekom-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Deutsche Telekom-Aktie