Deutsche Telekom Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 30,65 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 30,65 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,56 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 607.108 Stück.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,44 EUR. Dieser Wert wurde am 15.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,17 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie verdient. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2025 aus.

