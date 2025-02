Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Donnerstagnachmittag

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 33,51 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 33,51 EUR ab. Bei 33,30 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,83 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.163.373 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 34,12 EUR markierte der Titel am 12.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,73 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 61,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

