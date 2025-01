Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag freundlich

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,29 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 30,29 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,36 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 197.599 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,73 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 31,56 Prozent sinken.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,898 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,64 EUR.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50