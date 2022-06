Deutsche Telekom Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 16.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 17,91 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,79 EUR aus. Bei 18,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.771.367 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,31 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2022. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 7,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 23,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,04 EUR aus.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.023,00 EUR – ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.390,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

