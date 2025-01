Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 30,32 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 30,32 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.073.587 Deutsche Telekom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,78 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Gewinne von 1,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

