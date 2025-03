Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom kommt am Vormittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 33,68 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,68 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 33,73 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,61 EUR ab. Bei 33,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.798 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Gewinne von 6,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 20,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 38,45 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 38,74 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,93 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende