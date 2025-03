Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 34,04 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,04 EUR. Bei 34,08 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 242.427 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 64,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,05 EUR je Aktie.

