Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,66 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 34,66 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 34,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 430.213 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 34,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 67,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 37,64 EUR angegeben.

Deutsche Telekom gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent auf 28,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

