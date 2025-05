Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 34,05 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 34,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 34,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.557.954 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (21,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 36,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie fester: Übertragungsrechte für Fußball-WM 2026 erworben

Deutsche Post und Deutsche Telekom haben noch Tausende Beamte - Aktien steigen

Aktienempfehlung Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse