Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,83 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 33,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 33,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.287.298 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 21,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,15 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

