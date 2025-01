Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 30,23 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 30,23 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 30,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 235.048 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 30,78 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,73 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,898 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 36,64 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus