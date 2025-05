Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 34,19 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 34,19 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 34,09 EUR. Bei 34,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 802.922 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,60 EUR am 30.05.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,17 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

