Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,36 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 26,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.822.270 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 19,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 25,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,852 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

