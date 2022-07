Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit KursVerlusten

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 18,00 EUR abwärts. Bei 17,96 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.072.601 Stück gehandelt.

Am 04.07.2022 markierte das Papier bei 19,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,40 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,72 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Deutsche Telekom