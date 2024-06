Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,38 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,38 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 23,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 169.563 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 26.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus