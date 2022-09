Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag

Um 09:22 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 17,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 18,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 345.497 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2022 auf bis zu 19,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,07 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,06 EUR.

Am 29.08.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26.593,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26.593,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

