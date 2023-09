Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 19,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 19,87 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 193.134 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 16,40 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.168,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.221,00 EUR.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben