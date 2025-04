Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag um Nulllinie

Deutsche Telekom im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,18 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,18 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 30,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,43 EUR. Zuletzt wechselten 1.818.093 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,17 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 38,96 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

T-Mobile US-Aktie knickt ein: Telekom-Tochter steigert Umsatz und Gewinn - Neukundennetto enttäuscht

Deutsche Telekom-Aktie sackt ab: Schwache T-Mobile-US-Zahlen belasten Deutsche Telekom

Aktienempfehlung Deutsche Telekom-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse