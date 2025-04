Kurs der Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag gesucht

28.04.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 31,35 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,35 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 31,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 402.086 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,46 EUR am 03.05.2024. Mit einem Kursverlust von 31,55 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,96 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus. Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 30,93 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie T-Mobile US-Aktie knickt ein: Telekom-Tochter steigert Umsatz und Gewinn - Neukundennetto enttäuscht Deutsche Telekom-Aktie sackt ab: Schwache T-Mobile-US-Zahlen belasten Deutsche Telekom Aktienempfehlung Deutsche Telekom-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie T-Mobile US-Aktie knickt ein: Telekom-Tochter steigert Umsatz und Gewinn - Neukundennetto enttäuscht Deutsche Telekom-Aktie sackt ab: Schwache T-Mobile-US-Zahlen belasten Deutsche Telekom Aktienempfehlung Deutsche Telekom-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

