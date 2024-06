Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 23,47 EUR. Bei 23,48 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 103.601 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Mit Abgaben von 21,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,894 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 27,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 08.08.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,35 EUR fest.

