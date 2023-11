Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 21,84 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,74 EUR. Mit einem Wert von 21,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.272.351 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,91 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 08.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 15,26 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent zurück. Hier wurden 27.556,00 EUR gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,79 EUR je Aktie.

