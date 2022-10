Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag leichter

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 19,23 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.110.494 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 09.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 32,89 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 29.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26.593,00 EUR im Vergleich zu 26.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2022 aus.

