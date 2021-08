Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE nahezu unbewegt

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 52,78 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.562 Punkten liegt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,88 EUR an. Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,72 EUR nach. Mit einem Wert von 52,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Wohnen SE-Aktien beläuft sich auf 47.921 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2021 bei 53,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2021 bei 38,03 EUR.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,42 EUR für die Deutsche Wohnen SE-Aktie. In der Deutsche Wohnen SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

