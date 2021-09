Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE fester

Zuletzt ging es für das Deutsche Wohnen SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 52,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 52,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.618 Deutsche Wohnen SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2021 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 08.03.2021 gab der Anteilsschein bis auf 38,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Wohnen SE-Aktie wird bei 50,62 EUR angegeben. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,53 EUR je Aktie in den Deutsche Wohnen SE-Büchern.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Aktien schlussendlich ungleich: Berlin will 14.000 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen kaufen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Deutsche Wohnen SE-Aktie ein

Deutsche-Wohnen-Gremien empfehlen Annahme der neuen Vonovia-Offerte

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen