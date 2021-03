Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE präsentiert sich fester

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 39,31 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 14.556 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 39,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 39,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 168.512 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,97 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,66 EUR am 19.03.2020.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,07 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. EUR 24,2 Mrd. sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements für Betreutes Wohnen im Wert von EUR 1,3 Mrd.

