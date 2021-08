Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE verteidigt Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Wohnen SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 52,92 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 15.897 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 52,92 EUR zu. In der Spitze fiel die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 52,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 226.542 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2021). Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2021 auf bis zu 38,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,42 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,74 EUR je Aktie in den Deutsche Wohnen SE-Büchern.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

